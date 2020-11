USA elezioni presidenziali 2020: la Dott.ssa Jill Tracy Jacobs, con antenati italiani, candidata a First Lady della Casa Bianca

Candidata a First Lady della Casa Bianca è Jill Tracy JACOBS nata domenica 3 giugno 1951 ad, nel New Jersey USA, con Heritage italiano.

Il cognome JACOBS, originariamente GIACOPPA, è stato anglicizzato quando gli antenati di Jill provenienti dalla Sicilia (verosimilmente da Messina) sbarcarono ad Ellis Island – New York – dove i nuovi arrivati durante i controlli medici ed amministrativi venivano registrati.

● Bill è la figlia, ultimogenita di cinque, di Donald Carl JACOBS nato il 21 gennaio 1927 ad Hammonton, Atlantic County – New Jersey e di Bonny Jean Godfrey nata il 5 luglio 1930 nel New Jersey

● Il nonno paterno di Jill era Dominic / Domenic J. Giacoppa / Giacoppo / Jacobs (figlio di Gaetano Giacoppa e Concetta Squatrito), nato nell’anno 1898 nel New Jersey. La nonna paterna di Jill era Mable / Mabel Sarah Blazer ( figlia di William G. Blazer e Louisa / Louise P. Roller).

● Il bisnonno paterno di Jill era Gaetano ( also known as: “Guy”, “Gitano”, “Jacob”) GIACOPPA nato nel 1856 in Sicilia (verosimilmente Messina)

La bisnonna paterna di Jill era Concetta “Jennie” SQUADRITO, nata in Sicilia. Jill Tracy JACOBS è sposata dal 1977 con il candidato alle Presidenziali USA Joe BIDEN ( Joseph Robinette Biden Jr.) , 47° Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, ha una figlia ed è professoressa di inglese al Northern Virginia Community.

D.C.