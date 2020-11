Vienna. Ministro austriaco: è un attentato, con vittime e feriti

(DIRE) Roma, 2 Nov. – Diverse persone sono rimaste ferite e altre sono “ritenute morte” in conseguenza di una sparatoria che si è verificata nel centro di Vienna: lo ha riferito in serata il ministro dell’Interno dell’Austria, Karl Nehammer. Secondo il dirigente, uno degli aggressori è rimasto ucciso. Un’altra persona, pure parte del gruppo di fuoco, sarebbe invece tuttora “in fuga”. Un’operazione della polizia per catturare i responsabili è in corso a Vienna, in particolare nell’area della sparatoria, presso Schwedenplatz. Fonti di stampa concordanti hanno riferito di posti di blocco eretti in più punti della città. Tra le persone ferite in modo grave ci sarebbe anche un agente di polizia. “Per ora posso confermare che crediamo si tratti di un attentato terroristico” ha detto Nehammer all’emittente Orf. (Vig/Dire) 23:01 02-11-20