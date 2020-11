Covid. Bozza dpcm: Chiusura strade e vie possibile per tutto il giorno

(DIRE) Roma, 3 Nov. – Nella bozza del dpcm cambia la norma che riguarda il divieto di assembramento e la possibilita’ di chiudere strade e piazze. Prima valeva dopo le 21, ora la misura puo’ essere disposta lungo tutto l’arco della giornata, in tutto il territorio nazionale. Ecco la norma: “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, puo’ essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilita’ di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. (Rai/ Dire) 17:47 03-11-20