(DIRE) Roma, 3 Nov. – Sono 21.114 i ricoverati ordinari con sintomi da Covid in Italia, 1.274 in piu’ di ieri. Per quel che riguarda le Regioni e’ sempre la Lombardia quella con piu’ contagiati: ben 6.804 – circa 1.500 in piu’ di ieri – con piu’ di 32mila tamponi. Male anche Piemonte, Campania e Veneto con rispettivamente 3.200 contagi la prima e 2.900 le rimanenti. (Uct/ Dire) 17:50 03-11-20