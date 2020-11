Covid. Toti: “Regioni vogliono contradditorio con CTS per fasce rischio”

“Per capire come vengono analizzati i nostri dati”

(DIRE) Genova, 3 Nov. – “Le Regioni hanno chiesto al Governo che la classificazione per l’inserimento nelle tre fasce di rischio avvenga in contradditorio con il CTS. Vogliamo sapere in quale modo vengono analizzati e valutati i nostri dati, facendo partecipare alla valutazione i nostri tecnici, prima che il ministro della Salute assegni la classificazione di rischio, con i conseguenti provvedimenti di chiusura”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata sull’andamento della pandemia, dopo il confronto con il governo. (Sid/ Dire) 20:50 03-11-20