Pavia, incidente nella notte a Gravellona Lomellina

Nella notte i Vigli del fuoco di Vigevano e i Vigili Volontari di Mortara sono intervenuti a Gravellona Lomellina per un incidente stradale. Un uomo ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è andato a sbattere contro il guard-rail in legno a bordo strada rimanendovi incastrato. I Vigili del Fuoco hanno estratto l’uomo, rimasto ferito nell’impatto, e lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario del 118 e hanno poi messo in sicurezza mezzo e scenario dell’incidente. Sul posto anche la polizia stradale di Vigevano. (can)

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=68352