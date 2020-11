Reggio Calabria, ritrovati i 3 cercatori di funghi dispersi

Nel pomeriggio del 2 Novembre, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto una richiesta di soccorso per tre cercatori di funghi, rispettivamente di 47,41 e 30 anni, che non davano più notizie di loro da parecchie ore. La sala operativa ha attivato le procedure del caso e ha inviato sul posto la squadra del distaccamento volontario di Gambarie. I Vigili volontari, in collaborazione con i Carabinieri Forestali della stazione di Gambarie, hanno iniziato le ricerche. I volontari hanno ricevuto dalla sala operativa il numero di telefono di uno dei dispersi e sono riusciti così a mettersi in contatto telefonico con loro e grazie anche all’invio di alcune foto da parte dei tre dispersi è stato possibile individuare la zona in cui si trovavano. A quel punto i Vigili hanno chiesto ai tre uomini di non muoversi e di accendere un fuoco. Alle 18e30 i tre dispersi sono stati ritrovarti in buone condizioni in località piazza Nino Martino, a circa 1800 metri sul livello del mare, nel comune di Scilla. (can)

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=68344