Torna Mattador, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura

Torna l’appuntamento con il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, giunto alla 12ma edizione. Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. “Gli autori selezionati possono esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema”. Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio:

Premio Mattador alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro

Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazione con la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice

Premio DOLLY "Illustrare il cinema" alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo della propria storia, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l'elaborazione di un dossier completo di presentazione di un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base all'impegno e al risultato del tirocinio, i tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro

Tutti i vincitori possono seguire le lecture e le masterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Termine di consegna del materiale: 15 Aprile 2021. La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come di consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro La Fenice.

