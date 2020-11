Vienna. Gelmini: Serve nucleo intelligence europeo contro il terrorismo

(DIRE) Roma, 3 Nov. – “L’Europa e’ sotto attacco. La gravita’ degli attacchi di Vienna – se fosse confermata la matrice islamista – e’ nell’organizzazione e negli armamenti. È un salto di qualita’ preoccupante, perche’ non si tratta piu’ del cane sciolto isolato, ma di un gruppo che ha agito in modo paramilitare e usando armi pesanti”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad “Omnibus”, su La7. “A questo punto va alzata la guardia ai massimi livelli, bloccando gli arrivi e sigillando le frontiere. Siamo in piena emergenza Covid non possiamo permetterci altri problemi. L’Europa, pero’, deve muoversi unita. Nessun Paese si salva: serve un nucleo di intelligence europeo contro il terrorismo. In cui le intelligence dei singoli Stati mettano in condivisione le informazioni e le strategie”. (Vid/ Dire) 11:21 03-11-20