Vienna. Trieste sospende cerimonia luminarie in segno di rispetto

(DIRE) Trieste, 3 Nov. – “Trieste e’ vicina ai cittadini di Vienna colpiti” da “un vile attentato terroristico che ha causato diverse vittime e molti feriti. In segno di rispetto, vicinanza e solidarieta’ ho deciso di sospendere l’iniziativa prevista per oggi pomeriggio relativa all’accensione delle luminarie natalizie in piazza Unita’”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. La cerimonia dell’accensione delle luminarie era stata programmata per oggi, giornata in cui Trieste festeggia San Giusto, patrono della citta’, come parte piu’ “popolare” della giornata festiva. A causa dell’attacco a Vienna viene celebrato in tono minore unicamente con la messa del vescovo Giampaolo Crepaldi iniziata poco fa nella basilica di San Giusto. Cerimonia religiosa gia’ ridotta al minimo per le norme anti-Covid. L’accensione delle luminarie “sara’ riprogrammata nei prossimi giorni”, conclude Dipiazza. (Mil/ Dire) 10:55 03-11-20