Covid-19. Conte firma nella notte il DPCM. Incontro con le Regioni per definire le zone

Il nuovo DPCM sarà in Gazzetta Ufficiale in mattinata, e dopo l’ufficializzazione l’Italia verrà divisa in 3 diverse zone con restrizioni differenti in base a dei parametri stabiliti dal CTS. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio del Governo Giallo Rosso, ha firmato il suo ennesimo DPCM dopo la mezzanotte e le misure previste saranno attive da domani Giovedì 5 Novembre. Unica novità rispetto alle indiscrezioni circolate neigiorni scorsi, il fatto che i barbieri ed i parrucchieri rimarranno aperti anche nelle zone considerate più a rischio (rosse). Nelle prossime ore si saprà come verranno collocale le varie Regioni per il momento è come si vede nella foto, diffusa ieri. Ma molte polemiche sta suscitando la posizione della Calabria in zona rossa, regione virtuosa nella gestione covid-19 sino a qualche tempo prima. Sono comunque diversi i Governatori delle regioni che chiedono spiegazioni o revisione delle misure agli esperti del CTS in base ai dati comunicati dagli enti locali su questo nuovo lockdown “ragionato”.

