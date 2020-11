Covid. Fontana: Ad oggi non si sa in che fascia sia la Lombardia

“Dati del Governo di 10 giorni fa, è inaccettabile”

(DIRE) Milano, 4 Nov. – “Fino a questo momento non ci e’ stato comunicato niente dal Governo e non sappiamo in quale ‘fascia’ la Lombardia si collochi: sto insistendo perche’, prima che si stabilisca cio’, i dati devono essere aggiornati”. Parola del governatore Attilio Fontana, che affida ad un post Facebook tutti i dubbi emersi nell’interlocuzione con il governo relativa all’applicazione del nuovo Dpcm in contrasto alla diffusione del contagio da covid. Per Fontana i dubbi maggiori sono legati alla ‘freschezza’ dei dati in possesso del Cts, dati su cui dovrebbe essere decisa la collocazione della Lombardia in una delle tre fasce di livello critico (gialla, arancione, rossa) deliberate da Palazzo Chigi. “Da nostre informazioni, l’ultima valutazione della Cabina di monitoraggio del Cts con l’analisi dei 21 parametri risale a circa 10 giorni fa”, sbotta Fontana, definendo cio’ “inaccettabile”. Insomma, per il presidente lombardo le valutazioni “devono essere fatte sulla base di dati aggiornati ad oggi”, e soprattutto “tenendo conto delle restrizioni gia’ adottate in Lombardia, dei sacrifici gia’ fatti in questi 10 giorni per contenere la diffusione del virus, e dai quali registriamo un primo miglioramento”. (Nim/ Dire) 19:12 04-11-20