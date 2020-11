Lega Calabria: “Zona rossa è atto politico!”

“Oggi il Governo ha mostrato di *strumentalizzare l’emergenza sanitaria per motivi politici.*

Nonostante le continue interlocuzioni del presidente f.f. Spirlì, non sono state chiarite le motivazioni che hanno portato a inserire la Calabria nelle aree rosse.

È un danno irreparabile per l’economia di una regione che non ha al momento un tasso di contagi né di occupazione delle terapie intensive tale da giustificare questa scelta.

Siamo davanti a una scelta inquietante, forse fatta per giustificare l’azione autoritaria di voler governare la Regione in modo parallelo attraverso la proroga del decreto Calabria.

*Questa azione violenta e lesiva per la Calabria non la accetteremo passivamente* “.

Questa la nota congiunta della Segreteria Regionale, del Gruppo regionale, degli amministratori locali e delle segreterie provinciali della Lega Calabria