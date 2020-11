Libia. Bernini (FI): Da Di Maio silenzio assordante su pescatori sequestrati

(DIRE) Roma, 4 Nov. – “Complimenti al ministro Di Maio che nella sua alata intervista di stamani non ha trovato il modo di fare un solo cenno ai nostri diciotto pescatori detenuti in Libia da piu’ di due mesi. Uno stallo vergognoso, che dimostra purtroppo la totale perdita di autorevolezza dell’Italia a livello internazionale, soprattutto nello scenario libico. Gli errori e l’incapacita’ del governo, simboleggiati dal silenzio assordante del ministro degli Esteri, non possono essere pagati dai pescatori sequestrati e dalle loro famiglie”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 12:24 04-11-20