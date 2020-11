Anche a Reggio Calabria centinaia di persone in piazza contro il DPCM e la Zona Rossa di Conte

Anche Reggio Calabria è sede di una rumorosa protesta di popolo legata alle restrizioni sancite con l’ultimo DPCM emanato dal Governo Conte. Provvedimento con il quale si sancisce che la Calabria è zona rossa e quindi soggetta a chiusura delle attività, tranne quelle essenziali e viene contemporaneamente e drasticamente la mobilità dei cittadini. Un provvedimento che rischia di dare il colpo di grazia all’economica locale che già versa in una situazione di grave indigenza. A Piazza Italia si sono ritrovati molti i reggini, appartenenti a diverse categorie, che hanno ritenuto mortificante e troppo penalizzante il provvedimento governativo. I dati dei contagi infatti non sono poi così allarmati l’unico ma determinante problema è la condizione delle strutture ospedaliere calabresi. Mancanza di personale e di macchinari talvolta sono due delle voci che hanno causato questa decisione, da parte di un Governo patrigno della Regione nella gestione del sistema sanitario da circa 8 anni e reo soprattutto di non aver fatto quanto promesso nel caso della gestione della pandemia covid-19. Malattia che ha aggravato ancor di più le carenze del nostro sistema sanitario. Le responsabilità sono da ascriversi nettamente ad un Governo inconcludente e poco competente che con questa chiusura sta tutelando oltre che i calabresi se stesso dalle serie ripercussioni e responsabilità che potrebbero derivare da un possibile peggioramento della situazione covid sul territorio calabro. A parlare alla folla si sono intervallate tante persone, tutte animate da uno spirito di coesione davanti al problema, certo molti hanno detto delle imprecisioni inascoltabili ma l’importante è che Reggio Calabria si sia svegliata e che la protesta non sia stata strumentalizzata politicamente. Il tutto si è svolto nel normale contesto del dialogo civile, dai toni accesi ed esasperati a volte ma nel pieno rispetto delle regole. Qualche petardo esploso ai bordi della piazza ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine presenti numerose e coadiuvate dall’alto da un elicottero. Forse domani alcuni commerciati di Reggio Calabria rimarranno con le attività operative in segno di protesta. Decisione forse comprensibile data la situazione ma vedremo come reagiranno le istituzioni più volte chiamate dalla piazza, soprattutto sua eccellenza il Prefetto. Quest’ultimo ha poi ricevuto una delegazione spontanea di cittadini, alcuni dei quali si erano adoperati per far autorizzare la manifestazione stessa.

FMP