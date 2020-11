Milano: la Polizia di Stato arresta due “scafisti di terra”

La scorsa notte la volante del Commissariato Greco Turro, transitando in viale Lunigiana, ha fermato per un controllo un’auto che procedeva in direzione viale Marche. Alla guida della vettura e al lato passeggero vi erano due cittadini francesi di 22 e 25 anni mentre nei sedili posteriori erano seduti 4 cittadini siriani, tra i quali un minore, irregolari sul territorio nazionale. Dai successivi accertamenti e dalle informazioni acquisite dai passeggeri, i poliziotti hanno appurato che i due cittadini francesi avevano ricevuto del denaro dai familiari dei cittadini siriani per farli arrivare da loro in Germania, passando per la Francia. I poliziotti li hanno arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.