L’ASL di Latina ha pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse per conferire incarichi temporanei (con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro subordinato) a Operatori socio sanitari (OSS), con disponibilità immediata, nel contesto dell’emergenza Covid-19. Sono richiesti i requisiti generali per partecipare a un concorso pubblico e come requisito specifico viene richiesto:

Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario

Titolo equipollente

Le selezioni avverranno per sola valutazione dei titoli. Il bando scade il 7 Novembre 2020 ma sono previste altre due scadenze successive. Sarà a discrezione dell’Asl valutare l’esigenza di rinnovare l’Avviso qualora ne ravveda la necessità. La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente in forma telematica.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Asl-di-Latina-Avviso-per-Operatori-socio-sanitari.aspx