Covid. Bernini (FI): la guerra dei Tar pandemia del diritto

(DIRE) Roma, 6 Nov. – “Non bastavano i continui contrordini del governo a base di Dpcm, ne’ la valanga di decreti legge e ordinanze regionali in disaccordo con quelle ministeriali. A completare il quadro sono arrivate oggi le decisioni opposte di due Tar pugliesi sulla chiusura delle scuole, una vicenda grottesca sospesa tra Kafka e Pirandello. Dunque gli italiani sono travolti dall’incertezza del diritto e non devono solo fronteggiare il dramma del Covid: c’e’ anche la pandemia normativa, politica e amministrativa di un Paese da rifondare”. Cosi’ in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Lum/ Dire) 18:30 06-11-20