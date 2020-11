Covid. Conte: Credito d’imposta al 60% per affitti Ottobre-Dicembre

(DIRE) Roma, 6 Nov. – Per quel che riguarda gli affitti il dl ristori bis prevede un “credito di imposta al 60%” per i mesi di “ottobre, novembre, dicembre”. Ci sono poi “sospensione dei contributi previdenziali” e “rinvio dei versamenti Isa”, gli indici di affidabilita’ fiscale dei professionisti. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte lo dice in collegamento con l’11ma edizione di Cibo a Regola d’Arte, il food festival del Corriere della Sera in versione online. Il credito di imposta sugli affitti viene esteso ai settori rimasti fuori dal dl ristori 1, attualmente e’ gia’ al 60% fino a dicembre. (Ran/Dire) 12:15 06-11-20