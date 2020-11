Migranti. Sbarco nella notte in Salento: arrestate due persone

Sono accusate di favoreggiamento immigrazione, nel gruppo anche sei minori

(DIRE) Bari, 6 Nov. – Un gruppo composto da 75 migranti, tutti uomini di nazionalita’ bengalese e pakistana, tra cui ci sono 6 minori non accompagnati, e’ sbarcato sulle coste pugliesi la scorsa notte. A intercettare il veliero su cui viaggiavano a largo di Leuca (Le) sono state le unita’ navali della guardia di finanza del reparto operativo aeronavale di Bari e del gruppo aeronavale di Taranto. L’imbarcazione di colore bianco e lungo circa 15 metri, e’ stato scortato dai finanzieri e sequestrato. I migranti erano stipati da giorni sottocoperta e sbarcati, sono stati soccorsi e trasportati nell’hotspot di Taranto per gli accertamenti di rito. I due skipper, di nazionalita’ ucraina, sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dall’inizio dell’anno, sono 21 gli scafisti arrestati e 16 le imbarcazioni sequestrate dai finanzieri Puglia. (Com/Adp/ Dire) 13:45 06-11-20