Milano: danneggiano una macchina della Polizia e inveiscono contro gli agenti, arrestati 2 fratelli

Ieri sera gli agenti della volante della Questura hanno arrestato in via Ponte Nuovo due fratelli italiani di 31 e 41 anni per resistenza pluriaggravata e danneggiamento aggravato. I poliziotti, appena giunti sul posto, hanno notato il 41enne che inveiva e lanciava oggetti contro la volante, danneggiando il cofano e il parabrezza del veicolo. Poco dopo è arrivato il fratello 31enne in supporto del fratello, minacciando i poliziotti con un coccio di bottiglia ed un’altra bottiglia integra. L’ausilio di una seconda volante ha permesso di bloccare i due che sono stati trovati in possesso di 6 grammi di droga e di un coltello.

