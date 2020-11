Ieri pomeriggio protesta dei bikers che hanno percorso pacificamente e rumorosamente le strade di Milano suonando i campanelli dei loro mezzi. I “fattorini”, preziosi in un periodo come quello attuale, in cui c’è un incremento nell’utilizzo dei loro servizi a domicilio, lamentano una paga non adeguata alla quantità di lavoro ed un peggioramento delle condizioni nell’ultimo contratto. I bikers avevano già scioperato Venerdì 30 Ottobre. Le Forze dell’Ordine hanno seguito il corteo.