Regno Unito, Shapps: quarantena obbligatoria per chi viene dalla Danimarca, causa allarme Covid mutato da Visoni

15:42 – In Danimarca è stato lanciato l’allarme per via di casi di coronavirus mutato individuato negli allevamenti di visoni. In seguito a tali dichiarazioni, il Ministro dei Trasporti del Regno Unito, Grant Shapps, ha firmato prima dell’alba di oggi un provvedimento “d’urgenza” per imporre una Quarantena obbligatoria anche per chi arriva o rientra dalla Danimarca. ” La Danimarca era rimasta una dei pochissimi Paesi europei esentato da questa cautela dopo l’annuncio ieri dell’abolizione del corridoio libero di viaggio per Germania e Svezia, sull’onda dell’impennata di contagi della seconda ondata verificatasi anche lì.” (cit. ANSA)

S.M.