USA. Georgia: Riconteggio dei voti per Presidenza e Senato

(DIRE) Roma, 6 Nov. – Ci sara’ un riconteggio dei voti, in Georgia: lo ha detto oggi ad Atlanta il segretario di Stato locale, Brad Raffensperger, assicurando che la procedura sara’ trasparente. In Georgia lo sfidante democratico Joe Biden e’ in vantaggio sul presidente Donald Trump di appena 1.579 voti. In casi come questi, riferiscono i media locali, un secondo conteggio e’ la norma. Lo scrutinio di verifica sara’ determinante anche per il Senato, dove al momento i due partiti si spartiscono equamente i seggi. Il senatore repubblicano David Perdue non ha raggiunto il 50 per cento per essere riconfermato e questo dovrebbe portare a un ballottaggio a gennaio. (Alf/Dire) 18:38 06-11-20