Calabria Zona Rossa. Ancora una protesta in piazza a Reggio Calabria

Continuano le proteste a Reggio Calabria contro le ultime decisioni del DPCM di Conte che rischiano di mettere in ginocchio l’economia della città dello Stretto ma anche dell’intera Regione. Questa sera a Piazza Duomo ancora tante persone della società civile e del tessuto imprenditoriale hanno voluto manifestare l’indignazione verso la sufficienza con cui il governo ha dimostrato occuparsi della Calabria e del suo sistema sanitario. L’esecutivo giallo-rosso non solo ha messo la zona rossa ma da quanto si è scoperto, dopo la trasmissione RAI di ieri sera, avrebbe richiesto il piano anti covid-19 al commissario alla sanità regionale solo il 27 di Ottobre. Piano che ancora non è stato completato. Si è delineato quindi il piano della situazione drammatica in cui versa da molto tempo ormai il settore sanitario pubblico in Calabria. I cittadini sono indignati ed allo stremo tra scadenze nazionali e locali che continuano ad avvicinarsi ed un piano ristoro che sembra anche più inadeguato del Governo in carica. Oggi il premier Conte chiede le dimissioni di Cotticelli ma ci sarebbe da chiedersi dove sia stato in questi anni…

