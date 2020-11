(DIRE) Roma, 7 Nov. – Sono 39.811 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 37.809, 2002 in meno. Ne da’ notizia il bollettino del Ministero della Salute. I casi sono stati rilevati con 231.673 tamponi, 2572 in meno rispetto a ieri. I morti nelle 24 ore sono stati 425, ieri erano stati 446. (Rai/ Dire) 17:14 07-11-20