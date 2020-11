Covid. Lockdown, Sala: a Milano chiusure un pò anomale

(DIRE) Milano, 7 Nov. – Quella di Milano, come osserva il sindaco Giuseppe Sala, “e’ una chiusura un po’ anomala”. Nel corso di un intervento durante la trasmissione tv ‘L’Ospite’, su SkyTg24, Sala spiega ad esempio che “se oggi un milanese va alla Rinascente entra ed e’ aperta, perche’ ci sono dei reparti che vendono prodotti vendibili”. In sintesi, la situazione generata dall’ultimo lockdown e’ “a macchia di leopardo”, tuttavia il sindaco prova a spegnere qualche polemica scaturita sul ‘recepimento’ un po’ leggero delle restrizioni da parte della cittadinanza: “E’ difficile controllare 1,4 milioni di persone”, afferma, assicurando di invitare “in continuazione” i cittadini “a stare in casa, e a stare molto attenti”. (Nim/ Dire) 15:44 07-11-20