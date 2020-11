Dopo lo scandalo suscitato dall’intervista in tv di Saverio Cotticelli e l’annuncio, tardivo, del Premier Conte che voleva le sue dimissioni, il Consiglio dei Ministri ha nominato in serata Giuseppe Zuccatelli nuove commissario della sanità della Regione. In giornata Tar del Lazio aveva già deciso che non ci sarà nessuna sospensione cautelare urgente del DPCM del 3 Novembre in base al con il quale la Calabria è stata inserita tra le zone rosse per la pandemia covid-19.