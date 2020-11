Sanità Calabria, Furgiuele: “Stiamo attenti, il governo sta per inviare altri Cotticelli”

Attenzione che di Cotticelli non ce n’è solo uno.

Il governo nazionale ce ne sta per rifilare degli altri che ci dovremo tenere per almeno 3 anni!

Ma la misura è ormai colma, la Calabria è stanca, e non accetterà più gestioni incompetenti.

Inutile che oggi qualche improbabile difensore Dem in consiglio regionale, evidentemente in cerca di un posto al sole, attribuisca ad altri colpe che lui e i suoi compari hanno avuto per decenni.

La Calabria è stufa di commissari che falliscono in tutti gli ambiti dove operino con il pieno sostegno di certe forze politiche.

L’Italia tutta sta però capendo che il disastro sanitario in cui è precipitata la nostra terra in piena pandemia è figlio dell’esecutivo nazionale.

Alla luce di tutto questo, la maggioranza che sostiene Conte e Speranza, invece di restituire ai calabresi dignità e diritto alla salute si appresta a varare un nuovo decreto Calabria con una nuova struttura commissariale che già Si annuncia inadeguata al pari di quelle che l’hanno preceduta.

Perché in una situazione del genere, non c’è bisogno di soloni o peggio di uomini soli al comando, ma di scelte politiche discusse, condivise, calibrate sulla conoscenza territoriale che che i prossimi “scienziati” governativi non potranno avere prima di diverso tempo.

Questo governo scherza con la salute dei calabresi, le forze politiche responsabili anche quelle che non si ritrovano necessariamente nell’area moderata di centro-destra a fare fronte comune per evitare nuovi Cotticelli.

Il deputato della Lega On. Domenico Furgiuele