Calano morti e contagi, ma ci sono stati oltre 40 mila tamponi in meno

Sono 32.616 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 39.811. Ne dà notizia il bollettino del Ministero della Salute. I casi sono stati rilevati con 191.144 tamponi, 40.529 in meno rispetto a ieri. I morti nelle 24 ore sono stati 331, 94 in meno di ieri quando erano stati 425.

Agenzia DIRE – www.dire.it