LVMH, opportunità in Germania e Svizzera

La multinazionale francese del lusso LVMH, azienda che ha al suo interno marchi quali Christian Dior, Bulgari, DKNY, Fendi, Céline, Givenchy, Kenzo e Louis Vuitton è alla ricerca di figure professionali da inserire in organico. In particolare, in questo momento sono aperte diverse posizioni tra Germania e Svizzera. Tra le risorse ricercate in questo momento in Germania figurano:

Magazziniere

Assistant Store Manager

Digital Marketing Specialist

Assistente organizzatore di eventi.

Per quanto riguarda la Svizzera, invece:

Product Manager

Deputy Store Manager

Coordinatore acquisti forniture

Quality Manager

Sviluppatore app

Stage presso Product Manager.

I dettagli delle offerte sono consultabili presso la pagina Lavora con noi del gruppo.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/LVMH-opportunita-in-Germania-e-Svizzera.aspx