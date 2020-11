Milano, le strappa il telefono dalle mani e scappa. La Polizia arresta ladro

Ieri sera, in via Orlando, la volante del Commissariato Scalo Romana ha arrestato un cittadino marocchino di 31 anni per furto con strappo di un cellulare. La vittima, una cittadina cinese di 63 anni, che stava facendo una passeggiata in compagnia del marito, mentre era al cellulare, è stata avvicinata dal 31enne che le ha strappato il cellulare dalle mani ed è poi scappato. Contattato il 112 NUE, la coppia ha fornito una descrizione del ladro grazie alla quale i poliziotti, dopo una breve ricerca, lo hanno rintracciato e arrestato in via De Andrè.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945fa7cb9338caf781702702