Coronavirus. 25.272 Nuovi contagi su 147.725 tamponi, 356 i morti

(DIRE) Roma, 9 Nov. – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 25.271, sulla base di 147.725 tamponi, 356 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 41.750. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 10.215. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 32.616, su 191.144 tamponi, mentre le vittime erano state 331. Sono 100 le terapie intensive nelle ultime 24 ore per un totale di 2.749 in tutta Italia. Ammontano a 27.636 invece i ricoveri ordinari, ieri erano 26.440. (Uct/ Dire) 17:01 09-11-20