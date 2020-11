Genova, 2 escursioniste si perdono nel bosco per ritrovare il proprio cane

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Soccorso Alpino, hanno soccorso due ragazze di vent’anni che, sorprese dal buio, si sono smarrite nei pressi del lago del Brugneto. Le due ragazze si erano allontanate dal sentiero per cercare il cane che era scappato alla loro attenzione e con il calare del buio non sono più state in grado di ritrovare la via. La centrale operativa dei Vigili del fuoco VVF ha attivato i soccorsi e ha ottenuto la posizione GPS grazie ad un’applicazione per il cellulare. I Vigili del fuoco e gli uomini del CNSAS hanno così rintracciato le due ragazze, riaccompagnate poi a Costa di Paglia, località del comune di Torriglia, e da lì alla loro autovettura. (can)

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=68424