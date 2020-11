Meteo: anticiclone porta bel tempo sull’Italia e temperature massime fino a 20°

11:24 – La stabilità climatica dell’Italia, atipica per la stagione autunnale, continuerà grazie alla tenacia dell’Anticiclone posizionato sui cieli nazionali. Non mancheranno foschie e fitti banchi di nebbia prevalentemente al Nord, nella Val Padana e in alta quota, che comunque si diradano nelle prime ore del mattino per lasciar spazio al Sole, che porterà con sé anche un lieve rialzo delle temperature massime tra i 15° e i 20°, soprattutto al Sud e sulle Isole. Bisogna porre attenzione alle ore notturne, in cui le temperature minime potrebbero raggiungere anche i 5°, soprattutto in alta quota. Il Centro Italia manterrà un clima mite per tutta la settimana. Giovedì, invece, potrebbero iniziare a verificarsi piogge lievi e locali, dovute all’esaurimento della forza anticiclonica.

SM