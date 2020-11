Milano, fermato per un controllo viene trovato con la droga: la Polizia lo arresta

Ieri pomeriggio, in un negozio in via Padova, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno fermato un cittadino senegalese di 30 anni, già noto per reati inerenti gli stupefacenti, che alla loro vista si è mostrato molto agitato. L’uomo, che stava facendo la fila per le casse, durante il controllo è stato trovato in possesso di 20 dosi di marijuana per un totale di 40 grammi oltre a materiale per il confezionamento e 60 euro. Gli agenti l’hanno arrestato per spaccio.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945fa91728c13f0770027005