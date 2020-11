Sydney, Capodanno: sì allo spettacolo pirotecnico, a medici e infermieri i posti migliori

10:43 – Gladys Berejiklian, Premier del New South Wales, comunica che i tradizionali fuochi d’artificio di Capodanno avverranno sulla baia di Sydney, nonostante l’attuale situazione pandemica in corso, ma con le dovute precauzioni. L’accesso all’area è consentito solo a coloro i quali hanno preventivamente prenotato in alberghi, ristoranti e locali, tenendo presente che sono riservati a medici e infermieri i posti migliori per assistere allo spettacolo pirotecnico di 12 minuti. L’Australia in complesso ha registrato fino ad oggi 27.600 casi di coronavirus e 907 vittime.

