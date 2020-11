TCI Club di Territorio di Reggio Calabria: “Preoccupazione per le conseguenze che l’incendio della seggiovia Gambarie–Monte Scirocco”

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del TCI, esprime la propria preoccupazione per le conseguenze che l’incendio della seggiovia Gambarie – Monte Scirocco possa avere sull’attività turistica invernale in Aspromonte. Al contempo invita le istituzioni [Regione Calabria, Città Metropolitana e Parco Nazionale dell’Aspromonte], il tessuto imprenditoriale le associazioni ad attivarsi per azioni sinergiche, affiancando l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte – nell’individuazione di soluzioni a breve termine per consentire l’utilizzo delle piste in attesa dei lavori di ripristino dell’impianto danneggiatosi con l’incendio al fine di “rendere Gambarie sempre più bella, attrezzata, utilizzabile ed aperta“.