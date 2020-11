Mozambico. Cabo Delgado, decine di vittime in incursioni ribelli

(DIRE) Roma, 10 Nov. – Oltre 50 persone sono state uccise in due incursioni armate in due villaggi nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico: lo hanno riferito fonti concordanti citate dalla stampa locale. Alcune località della zona, non distante dal confine con la Tanzania, sono sotto il controllo di milizie armate che sostengono di essere affiliate al gruppo Stato islamico. Tra queste, dallo scorso agosto, lo snodo portuale di Macimboa da Praia. Secondo Pinnacle News, un portale d’informazione mozambicano, la scorsa settimana miliziani sono entrati nella cittadina di Muatide, circa 270 chilometri a nord del capoluogo di provincia Pemba, e hanno trasferito decine di persone nello stadio cittadino. Li’ almeno 50 di queste sono state uccise, stando alle testimonianze di diversi testimoni. Negli stessi giorni un altro commando ha fatto incursione nel villaggio di Nanjaba, circa 16 chilometri dal capoluogo del distretto di Macomia. I miliziani, ha riferito il quotidiano online Mediafax, hanno fatto fuoco sui civili al grido di “Dio e’ grande”, sequestrando alcune donne e uccidendo almeno due persone. Una volta abbandonata la città, i miliziani hanno colpito la vicina località costiera di Napala, uccidendo almeno tre persone. Secondo le ricostruzioni dei media, le forze armate non sono intervenute in nessuna delle circostanze. In questi giorni il parlamento di Maputo ha esortato l’esercito a “rafforzarsi dal punto di vista logistico” per far fronte agli attacchi. (Est/ Dire) 12:20 10-11-20