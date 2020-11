Spirlì: “Cordoglio per la scomparsa dell’assessore comunale di Rosarno Pasquale Calarco”

Presidenza – Catanzaro, 10/11/2020

«Partecipo, insieme alla Giunta regionale della Calabria, al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Rosarno, per la scomparsa dell’assessore comunale Pasquale Calarco a causa del coronavirus. In questa triste giornata mi associo all’appello del sindaco ed esorto tutti a non sottovalutare la potenza di questo virus».

Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.

Fonte: https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?19754