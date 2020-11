Covid. Al porto di Gioia Tauro screening mirato per contenere contagi

Invito dell’autorità portuale ai terminalisti ed aziende

(DIRE) Reggio Calabria, 11 Nov. – L’Autorita’ portuale di Gioia Tauro sta seguendo con la attenzione le preoccupazioni che i lavoratori e le organizzazioni sindacali stanno manifestando intorno ad un possibile incremento dei contagi da Covid-19. Nei giorni scorsi, l’Ente, guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, ha convocato il Comitato dell’ordine e della sicurezza per fare il punto sulla situazione. Nel corso della riunione e’ stata manifestata l’esigenza di effettuare un mirato screening dell’intera area portuale, affinche’ si possano, di conseguenza, adottare le necessarie determinazioni per contenere la diffusione dei contagi. L’Autorita’ portuale ha invitato i terminalisti e tutte le aziende che operano in porto ad effettuare i tamponi ai propri dipendenti, che giustamente manifestano, in misura prioritaria, la salvaguardia della propria salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. (Com/Mav/Dire) 17:53 11-11-20