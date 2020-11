(DIRE) Roma, 11 Nov. – “Naufragio. I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone tra cui bambini e un neonato. L’imbarcazione ha ceduto, e’ quello che accade quando si abbandonano per giorni le persone in mare. Continuiamo”. Lo scrive su Twitter Open Arms, la ong che soccorre migranti nel Mediterraneo. (Anb/ Dire) 13:31 11-11-20