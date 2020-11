Sanità. Rientrato in Calabria commissario designato Zuccatelli

Al suo arrivo non ha rilasciato dichiarazioni

(DIRE) Reggio Calabria, 11 Nov.- E’ rientrato in Calabria Giuseppe Zuccatelli, il commissario designato dal governo per il piano di rientro dal deficit sanitario regionale. Al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme (Catanzaro) Zuccatelli, reduce da un periodo di convalescenza a Cesena dopo essere risultato positivo al Covid, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. In Regione c’e’ attesa per le ulteriori scelte da parte del governo, che sta valutando di affiancarlo con un’altra figura, si parla del medico Gino Strada fondatore di Emergency. Zuccatelli al momento e’ anche commissario governativo delle aziende ospedaliere di Catanzaro. (Mav/Dire) 16:57 11-11-20