Udine, scontro tra auto a Codroipo

Nella prima serata di ieri, intorno alle 19:30, la squadra del distaccamento volontario di Codroipo è intervenuta sulla SP 39 dove, per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate. Gli occupanti delle vetture sono usciti autonomamente dai mezzi e sono stati presi direttamente in cura dal personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le due auto e l’area dell’incidente. Presenti sul posto anche i Carabinieri per quanto di competenza. (can)

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=68471