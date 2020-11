Covid. Arcuri: Primi vaccini a medici e anziani

(DIRE) Roma, 12 Nov. – “Quote regionali del vaccino? Da ieri ci stiamo occupando di organizzare la distribuzione, la logistica e la conservazione delle prime dosi di vaccino che arriveranno in Italia. Auspichiamo che, una volta concluse le necessarie procedure di certificazione, alla fine di gennaio le prime dosi potranno essere somministrate. Stiamo decidendo in queste ore la priorita’ delle categorie cui verra’ somministrato inizialmente, secondo fragilita’ ed esposizione potenziale al virus. Tra le prime gli anziani e chi lavora in strutture sanitarie. Dovra’ essere somministrato da chi ha skill adeguate”. Lo dice il commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, in conferenza. (Sor/Dire) 19:16 12-11-20