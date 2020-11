Genova. Ubriaco in strada, sputa in faccia ai poliziotti. Denunciato

Scalinata F. Guerrieri, ore 23

Ieri sera, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno sanzionato un 19enne e un 20enne, entrambi italiani, per la violazione della normativa “anticovid”, il secondo è stato anche denunciato per resistenza, minacce e oltraggio a P.U., nonché segnalato per ubriachezza manifesta. I due sono stati notati intenti a bere due bottiglie di alcolici, seduti lungo la Scalinata Guerrieri. Interrogati dai poliziotti circa il motivo della loro presenza in strada, nonostante le limitazioni vigenti, hanno manifestato un evidente stato di ebbrezza alcolica. In particolare, il 20enne ha cominciato ad insultare gli operatori che, vista anche la giovane età, hanno cercato di calmarlo ricevendo in cambio sputi in faccia e minacce. Una volta negli uffici della Questura ha mantenuto un atteggiamento ostile, persistendo con gli insulti e stracciando gli atti che gli sono stati consegnati.

