Belgio: cinque danesi espulsi perchè intenzionati ad incendiare Corano

11:34 – Cinque attivisti danesi di estrema destra sono stati espulsi dal Belgio per un anno, perchè ” sospettati dalla polizia di voler bruciare un Corano nel quartiere di Brusselles a maggioranza musulmana di Molenbeek”, riporta ANSA. Sammy Mahdi, Segretario di Stato per l’Asilo, ha definito gli uomini “una seria minaccia per l’ordine pubblico”. Sembrerebbe che gli uomini siano molto vicini ad un politico estremista che è stato espulso dalla Francia perchè intenzionato a bruciare il Corano a Parigi ed è stato anche arrestato per diversi reati similari.

