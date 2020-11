Lega Giovani Calabria: solidarietà ai lavoratori dell’Abramo Customer Care

La lega giovani Calabria in questi giorni concitati sta seguendo da vicino la vicenda dei lavoratori dell’Abramo customer care con sedi sparse in tutta la Calabria. In questo momento ci preme dimostrare la nostra vicinanza e la nostra preoccupazione per i circa 3500 lavoratori, soprattutto in un periodo di crisi economica come quella attuale, in una regione già in difficoltà come la nostra. Le risposte che l’azienda ha fornito finora ai lavoratori ci lasciano perplessi e molto preoccupati. Dalle stesse risposte emerge, purtroppo, lo scarso interesse nei confronti delle famiglie dei dipendenti. Per questo pretendiamo un intervento tempestivo affinché’ queste persone possano ritornare a lavorare al più presto evitando così un ulteriore scompenso economico che aggravi la loro precarietà

Lega Giovani Calabria