Meteo: nuove perturbazioni preannunciano un Week End piovoso e una settimana incerta

11:46 – Questo Week End vedrà il ritorno della pioggia e dei rovesci temporaleschi che preannunciano un notevole cambiamento climatico. Nella giornata di Sabato 14 Novembre 2020, piogge sparse, cieli cupi e temperature miti, che potrebbero portare a temporali locali, probabilmente si manifesteranno nel Centro – Nord Italia, prevalentemente in Toscana, Liguria e Lazio, in particolare sulla Capitale Italiana, Roma. Il Sud Italia, in particolar modo la Sicilia, preserverà, al contrario, un mite bel tempo, lievemente oscurato da qualche nube di passaggio. LA giornata di Domenica 15 Novembre 2020 mostrerà i primi veri cambiamenti climatici, infatti nelle aree centro-settentrionali, soprattutto in Toscana, Umbria, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Sardegna, si verificheranno episodi di piogge temporalesche e le nubi saranno sempre presenti sui cieli Italiani, mentre il Sud Italia continuerà a mantenere il cieli soleggiati. Tali situazioni meteorologiche preannunciano una settimana burrascosa.

SM