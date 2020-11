Riapri Calabria, 11 mln di euro a 238 strutture turistiche

Pubblicato l’elenco delle aziende ammesse al contributo a fondo perduto. Orsomarso: «La Calabria non è condannata ad essere ultima»

Turismo – Catanzaro, 13/11/2020

È stato pubblicato l’elenco delle strutture ricettive ammesse al contributo a fondo perduto nell’ambito dell’azione Riapri Calabria. A renderlo noto è l’assessore regionale alle Attività produttive Fausto Orsomarso, che ha ringraziato «i dirigenti e la squadra di lavoro che mi ha affiancato in questi difficili mesi». «Alla misura – spiega Orsomarso – sono state ammesse 238 aziende del settore turistico-ricettivo, che hanno ricevuto contributi fino a 160 mila euro, per un totale complessivo di risorse destinate di oltre 11 milioni e mezzo di euro». «Il successo di questo intervento – spiega Orsomarso – dimostra che la Calabria non è condannata ad essere ultima. Questo bando, per intensità di aiuto e rapidità delle procedure, rappresenta l’intervento più importante per il settore turistico, superiore alle misure messe in campo dal governo nazionale e dalle altre regioni italiane».

